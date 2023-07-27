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Угроза отключений: Укрэнерго сделало важное заявление для украинцев

27 июля 2023 17:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Угроза отключений: Укрэнерго сделало важное заявление для украинцев
Сотрудники Укрэнерго. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Национальная энергетическая компания Укрэнерго сделала важное заявление. Она призвала украинцев не пользоваться мощными электроприборами с 16:00 до 23:00.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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НЭК Укрэнерго отмечает, что энергосистема прямо сейчас нуждается в помощи.

"Дождь принес облегчение и прохладу, но только на западе страны. На юге, востоке и в центральных регионах держится жара. Зато солнечные электростанции сегодня производят меньше электроэнергии из-за облачности", — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что энергосистема может безопасно работать только при сохранении равновесия производства и потребления.

Украинцев призвали воздержаться от пользования кондиционерами и мощными приборами в период с 16:00 до 23:00

"Выключите кондиционер, пользуйтесь мощными электроприборами поочередно", — добавили в компании.

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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в Украине продолжается кампания по восстановлению энергетики. Укрэнерго выполнило уже около 60% запланированных работ по восстановлению сетей.

Также мы писали, что в Украине продолжаются ремонты поврежденных российскими ракетными ударами объектов энергосистемы в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Речь идет о ремонте подстанций, трансформаторов, электрооборудования и линий электропередачи.

Добавим, в Главном управлении разведки предупредили о возможных российских ударах по энергетическим объектам Украины. Сейчас оккупанты проводят разведывательную работу и наблюдают за энергообъектами.

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