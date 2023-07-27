Загроза відключень: Укренерго зробило важливу заяву для українців

Працівники Укренерго. Фото: google.com

Національна енергетична компанія Укренерго зробила важливу заяву. Вона закликала українців не користуватися потужними електроприладами з 16:00 до 23:00.

Про це повідомляє Укренерго.

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Допомога енергосистемі України

НЕК Укренерго наголошує, що енергосистема прямо зараз потребує допомоги.

"Дощ приніс полегшення й прохолоду, але лише на заході країни. На півдні, сході та в центральних регіонах тримається спека. Натомість сонячні електростанції сьогодні виробляють менше електроенергії через хмарність", — йдеться у повідомленні.

У компанії розповіли, що енергосистема може безпечно працювати лише при збереженні рівноваги між виробництвом та споживанням.

Українців закликали втриматися від користування кондиціонерами та потужними приладами в період з 16:00 до 23:00

"Вимкніть кондиціонер, користуйтеся потужними електроприладами по черзі", — додали у компанії.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні продовжується кампанія з відбудови енергетики. Укренерго виконала вже близько 60% запланованих робіт із відновлення мереж.

Також ми писали, що в Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.

Додамо, у Головному управлінні розвідки попередили про можливі російські удари по енергетичних об'єктах України. Наразі окупанти проводять розвідувальному роботу та спостерігають за енергооб'єктами.