Залужный подписал автограф мэру Днепра Филатову — как это повлияло на помощь ВСУ

Днепровский городской голова Борис Филатов. Фото: dniprorada.gov.ua/ru

Руководитель Генштаба Валерий Залужный подписал автограф Борису Филатову, чтобы помочь собрать средства на рации для военных на передовой. На благородное дело Филатова побудила жена.

Об этом он рассказал в интервью для ютуб-канала "Украинская правда".

Читайте также:

По его словам, лично с Залужным не знаком. Впервые и в последний раз виделись в ноябре 2021 года на конгрессе региональных властей. Как раз в тот период, когда только создавались ТРО.

" То есть я подошел к нему, мы пообщались по созданию ТрО в Днепропетровской области в Днепре. И все. Когда война началась, никакой коммуникации не было ", - говорит глава Днепра.

Филатов признается – получить автограф было не сложно. Несколько минут разговора с помощником Залужного и дело сделано. На такой шаг его подтолкнула жена, постоянно собирающая средства в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Я нашел помощника Залужного, мы с ним пообщались 10 мин, мне привезли этот автограф. На следующий день звонки: А чего вы встречались? А что вы там замышляете? А может у вас какие-то политические амбиции? "Ребята, да отцепиться, просто автограф взял! Не встречались ни разу, не общались по телефону даже ", - говорит городской голова Днепра.

С высшим военным и политическим руководством общается с осторожностью и имеет чисто официальные отношения. Все из-за неприятного случившегося далекого 2015 года. Тогда высшие органы власти, по словам Филатова, выдвинули обвинения в том, что в Днепре вроде бы формируются "ватные" армии.

"Я очень осторожно общаюсь со всеми, чисто официально - перепиской. А знаете почему? В 2015 году военно-политическое руководство государства почему-то решило, что в Днепре создают ватные армии. Что правый сектор у нас на зарплате, что Добробат тоже на зарплате. И было несколько случаев ну совсем не хороших ", - подчеркнул Борис Филатов.

Напомним, недавно мы рассказывали о заявлении Филатова, что после полномасштабного утопления правоохранители Днепра уехали в более безопасные места. А по возвращении домой начали мешать деятельности общины. Детали читайте в нашем материале .