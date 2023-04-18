Залужный подписал автограф мэру Днепра Филатову — как это повлияло на помощь ВСУ
Руководитель Генштаба Валерий Залужный подписал автограф Борису Филатову, чтобы помочь собрать средства на рации для военных на передовой. На благородное дело Филатова побудила жена.
Об этом он рассказал в интервью для ютуб-канала "Украинская правда".
По его словам, лично с Залужным не знаком. Впервые и в последний раз виделись в ноябре 2021 года на конгрессе региональных властей. Как раз в тот период, когда только создавались ТРО.
" То есть я подошел к нему, мы пообщались по созданию ТрО в Днепропетровской области в Днепре. И все. Когда война началась, никакой коммуникации не было ", - говорит глава Днепра.
Филатов признается – получить автограф было не сложно. Несколько минут разговора с помощником Залужного и дело сделано. На такой шаг его подтолкнула жена, постоянно собирающая средства в поддержку Вооруженных Сил Украины.
Я нашел помощника Залужного, мы с ним пообщались 10 мин, мне привезли этот автограф. На следующий день звонки: А чего вы встречались? А что вы там замышляете? А может у вас какие-то политические амбиции? "Ребята, да отцепиться, просто автограф взял! Не встречались ни разу, не общались по телефону даже ", - говорит городской голова Днепра.
С высшим военным и политическим руководством общается с осторожностью и имеет чисто официальные отношения. Все из-за неприятного случившегося далекого 2015 года. Тогда высшие органы власти, по словам Филатова, выдвинули обвинения в том, что в Днепре вроде бы формируются "ватные" армии.
"Я очень осторожно общаюсь со всеми, чисто официально - перепиской. А знаете почему? В 2015 году военно-политическое руководство государства почему-то решило, что в Днепре создают ватные армии. Что правый сектор у нас на зарплате, что Добробат тоже на зарплате. И было несколько случаев ну совсем не хороших ", - подчеркнул Борис Филатов.
Напомним, недавно мы рассказывали о заявлении Филатова, что после полномасштабного утопления правоохранители Днепра уехали в более безопасные места. А по возвращении домой начали мешать деятельности общины. Детали читайте в нашем материале .