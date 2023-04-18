Залужний підписав автограф меру Дніпра Філатову — як це вплинуло на допомогу ЗСУ
Керівник Генштабу Валерій Залужний підписав автограф Борису Філатову, щоб допомогти зібрати кошти на рації для військових на передовій. На благородну справу Філатова спонукала дружина.
Про це він розповів в інтервʼю для ютуб-каналу "Українська правда".
За його словами, особисто із Залужним не знайомий. Уперше та востаннє бачились у листопаді 2021 року на конгресі регіональних влад. Якраз у той період, коли тільки створювались ТрО.
"Тобто я підійшов до нього, ми поспілкувались щодо створення ТрО в Дніпропетровскій області в Дніпрі. І все. Коли війна почалась, ніякої комунікації не було", — каже очільник Дніпра.
Філатов зізнається — отримати автограф було не складно. Кілька хвилин розмови з помічником Залужного — і справу зроблено. На такий крок його підштовхнула дружина, яка постійно збирає кошти на підтримку Збройних Сил України.
"Я знайшов помічника Залужного, ми з ним поспілкувались 10 хв, мені привезли цей автограф. Наступного дня дзвінки: "А чого ви зустрічались? А що ви там замишляєте? А може у вас якісь політичні амбіції?" Хлопці, та відчепитися, просто автограф взяв! Не зустрічались жодного разу, не спілкувались телефоном навіть", — каже міський голова Дніпра.
Із вищим військоим та політичним керівництвом спілкується з обережністю та має суто офіційні стосунки. Усе через неприємний випадок, який трапився далекого 2015 року. Тоді вищі органи влади, за словами Філатова, висунули обвинувачення в тому, що в Дніпрі начебто формуються "ватні" армії.
"Я дуже обережно спілкуюся з усіма, суто офіційно — листуванням. А знаєте чому? У 2015 році військово-політичне керівництво держави чомусь вирішило, що в Дніпрі створюють ватні армії. Що правий сектор у нас на зарплатні, що Добробат теж на зарплатні. І було декілька випадків ну зовсім не гарних", — підкреслив Борис Філатов.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про заяву Філатова, що після повномасштабного втогрення правоохоронці Дніпра виїхали в більш безпечні місця. А після повернення додому, почали заважати діяльності громади. Деталі читайте в нашому матеріалі.