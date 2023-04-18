Залужний підписав автограф меру Дніпра Філатову — як це вплинуло на допомогу ЗСУ

Дніпровський міський голова Борис Філатов. Фото: dniprorada.gov.ua/uk

Керівник Генштабу Валерій Залужний підписав автограф Борису Філатову, щоб допомогти зібрати кошти на рації для військових на передовій. На благородну справу Філатова спонукала дружина.

Про це він розповів в інтервʼю для ютуб-каналу "Українська правда".

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За його словами, особисто із Залужним не знайомий. Уперше та востаннє бачились у листопаді 2021 року на конгресі регіональних влад. Якраз у той період, коли тільки створювались ТрО.

"Тобто я підійшов до нього, ми поспілкувались щодо створення ТрО в Дніпропетровскій області в Дніпрі. І все. Коли війна почалась, ніякої комунікації не було", — каже очільник Дніпра.

Філатов зізнається — отримати автограф було не складно. Кілька хвилин розмови з помічником Залужного — і справу зроблено. На такий крок його підштовхнула дружина, яка постійно збирає кошти на підтримку Збройних Сил України.

"Я знайшов помічника Залужного, ми з ним поспілкувались 10 хв, мені привезли цей автограф. Наступного дня дзвінки: "А чого ви зустрічались? А що ви там замишляєте? А може у вас якісь політичні амбіції?" Хлопці, та відчепитися, просто автограф взяв! Не зустрічались жодного разу, не спілкувались телефоном навіть", — каже міський голова Дніпра.

Із вищим військоим та політичним керівництвом спілкується з обережністю та має суто офіційні стосунки. Усе через неприємний випадок, який трапився далекого 2015 року. Тоді вищі органи влади, за словами Філатова, висунули обвинувачення в тому, що в Дніпрі начебто формуються "ватні" армії.

"Я дуже обережно спілкуюся з усіма, суто офіційно — листуванням. А знаєте чому? У 2015 році військово-політичне керівництво держави чомусь вирішило, що в Дніпрі створюють ватні армії. Що правий сектор у нас на зарплатні, що Добробат теж на зарплатні. І було декілька випадків ну зовсім не гарних", — підкреслив Борис Філатов.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про заяву Філатова, що після повномасштабного втогрення правоохоронці Дніпра виїхали в більш безпечні місця. А після повернення додому, почали заважати діяльності громади. Деталі читайте в нашому матеріалі.