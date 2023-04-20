"Сейчас мы их теряем": демограф назвала ситуацию с выездом украинцев за границу катастрофической

Демограф, академик и директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова. Фото: "Украинская правда"

Демограф, академик и директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова рассказала, что ситуация с выездом украинцев за границу катастрофическая. По ее словам, в стране значительно увеличивается нагрузка на трудоспособное население.

Об этом Либанова рассказала в интервью изданию "РБК-Украина".

Читайте также:

Ситуация с выездом украинцев за границу катастрофическая

"Даже если выехало 2 миллиона. Допустим, один миллион из них — это преимущественно взрослые, в большей степени женщины. И если война будет продолжаться долго, то я не знаю, где произойдет воссоединение семей: в Польше или Украине. Я не знаю, кто куда поедет", — говорит Либанова.

По ее словам, семьи в большинстве воссоединятся, а не расстанутся. Возникает большой вопрос, где именно это произойдет, и сколько женщин заберут мужчин за границу, когда им можно будет уезжать.

Демограф считает выезд украинцев за границу демографической катастрофой. Территорию страны покинули преимущественно молодые женщины в возрасте до 40 лет, с детьми. Либанова отметила, что тот довольно интенсивный процесс демографического старения, который и так был свойственен Украине, сейчас значительно усиливается, потому что выезжает молодежь. Сейчас в государстве значительно повышается нагрузка на трудоспособное население.

Преимущественно из Украины выехали женщины с высшим образованием

Либанова сообщила, что 70% выехавших женщин имеют высшее образование. Она рассказала, что в течение весны прошлого года выезжали преимущественно киевлянки и харьковчанки. Почти все они с высоким уровнем образования. В целом до 90% беглецов от войны — это горожане, ведь сельские жители за границу не ехали. С теми, кто уехал, Украина теряет образовательный потенциал.

"Замечу, за границу не ехали женщины, которые привыкли прятаться за чьей-то спиной — отца или мужа. Ехали активные и самодостаточные, привыкшие полагаться на свои силы. И сейчас мы их теряем. Эти потери пропорциональны продолжительности активных боевых действий. Чем дольше будет длиться война, тем больше женщины и дети адаптируются за границей. В Польше огромное количество женщин уже нашло работу", — добавила Либанова.

Напомним, демограф рассказала, что вероятнее всего, из Украины за время полномасштабной войны в Европу выехало 2,5 млн украинцев. Данные ООН, вероятно, включают и тех граждан Украины, которые жили в ЕС и до войны.

Также мы писали, что согласно исследованию Национального банка Польши, более половины проживающих в Польше беженцев из Украины планируют вернуться в Украину сразу после окончания войны. Такие настроения обнаружены у 56% опрошенных беженцев, в то время как 19% из них хотели бы остаться в Польше на долгое время.