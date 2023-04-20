"Зараз ми їх втрачаємо": демограф назвала ситуацію з виїздом українців за кордон катастрофічною

Демограф, академік та директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова. Фото: "Українська правда"

Демограф, академік та директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова розповіла, що ситуація з виїздом українців за кордон наразі катастрофічна. За її словами, в країні значно підвищується навантаження на працездатне населення.

Про це Лібанова розповіла в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

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Ситуація з виїздом українців за кордон катастрофічна

"Навіть якщо виїхало 2 мільйони. Припустимо, один мільйон із них – це переважно дорослі, більшою мірою жінки. І якщо війна триватиме довго, то я не знаю, де відбудеться возз'єднання родин: в Польщі чи в Україні. Я не знаю, хто куди поїде", — каже Лібанова.

За її словами, родини в більшості возз'єднаються, а не розлучаться. Виникає велике питання, де саме це відбудеться, і скільки жінок заберуть чоловіків за кордон, коли їм можна буде виїздити.

Демограф вважає виїзд українців за кордон демографічною катастрофою. Територію країни покинули переважно молоді жінки віком до 40 років, з дітьми. Лібанова наголосила, що той доволі інтенсивний процес демографічного старіння, який і так був притаманний Україні, зараз значно посилюється, бо виїздить молодь. Наразі в державі значно підвищується навантаження на працездатне населення.

Переважно з України виїхали жінки з вищою освітою

Лібанова повідомила, що 70% жінок, які виїхали, мають вищу освіту. Вона розповіла, що протягом весни минулого року виїздили переважно киянки і харків'янки. Майже всі вони з високим рівнем освіти. Загалом до 90% втікачів від війни — це містяни, адже селяни за кордон не їхали. З тими, хто виїхав, Україна втрачає освітній потенціал.

"Зауважу, за кордон не їхали жінки, які звикли ховатися за чиєюсь спиною — батька чи чоловіка. Їхали активні й самодостатні, які звикли покладатися на свої сили. І зараз ми їх втрачаємо. Ці втрати пропорційні тривалості активних бойових дій. Що довше триватиме війна, тим більше жінки й діти адаптуються за кордоном. В Польщі величезна кількість жінок вже знайшла роботу", — додала Лібанова.

Нагадаємо, демограф розповіла, що найімовірніше, з України за час повномасштабної війни в Європу виїхало 2,5 млн українців. Дані ООН, імовірно, включають і тих громадян України, які жили у ЄС і до війни.

Також ми писали, що згідно з дослідженням Національного банку Польщі, більш ніж половина біженців з України, які проживають у Польщі, планують повернутися до України відразу після закінчення війни. Такі настрої виявлено у 56% опитаних біженців, тоді як 19% із них хотіли б залишитись у Польщі на довгий час.