Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow "Зараз ми їх втрачаємо": демограф назвала ситуацію з виїздом українців за кордон катастрофічною arrow

"Зараз ми їх втрачаємо": демограф назвала ситуацію з виїздом українців за кордон катастрофічною

20 квітня 2023 08:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Зараз ми їх втрачаємо": демограф назвала ситуацію з виїздом українців за кордон катастрофічною
Демограф, академік та директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова. Фото: "Українська правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Демограф, академік та директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова розповіла, що ситуація з виїздом українців за кордон наразі катастрофічна. За її словами, в країні значно підвищується навантаження на працездатне населення.

Про це Лібанова розповіла в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

Читайте також:

Ситуація з виїздом українців за кордон катастрофічна

"Навіть якщо виїхало 2 мільйони. Припустимо, один мільйон із них – це переважно дорослі, більшою мірою жінки. І якщо війна триватиме довго, то я не знаю, де відбудеться возз'єднання родин: в Польщі чи в Україні. Я не знаю, хто куди поїде", — каже Лібанова.

За її словами, родини в більшості возз'єднаються, а не розлучаться. Виникає велике питання, де саме це відбудеться, і скільки жінок заберуть чоловіків за кордон, коли їм можна буде виїздити.

Демограф вважає виїзд українців за кордон демографічною катастрофою. Територію країни покинули переважно молоді жінки віком до 40 років, з дітьми. Лібанова наголосила, що той доволі інтенсивний процес демографічного старіння, який і так був притаманний Україні, зараз значно посилюється, бо виїздить молодь. Наразі в державі значно підвищується навантаження на працездатне населення.

Переважно з України виїхали жінки з вищою освітою

Лібанова повідомила, що 70% жінок, які виїхали, мають вищу освіту. Вона розповіла, що протягом весни минулого року виїздили переважно киянки і харків'янки. Майже всі вони з високим рівнем освіти. Загалом до 90% втікачів від війни — це містяни, адже селяни за кордон не їхали. З тими, хто виїхав, Україна втрачає освітній потенціал.

"Зауважу, за кордон не їхали жінки, які звикли ховатися за чиєюсь спиною — батька чи чоловіка. Їхали активні й самодостатні, які звикли покладатися на свої сили. І зараз ми їх втрачаємо. Ці втрати пропорційні тривалості активних бойових дій. Що довше триватиме війна, тим більше жінки й діти адаптуються за кордоном. В Польщі величезна кількість жінок вже знайшла роботу", — додала Лібанова.

Нагадаємо, демограф розповіла, що найімовірніше, з України за час повномасштабної війни в Європу виїхало 2,5 млн українців. Дані ООН, імовірно, включають і тих громадян України, які жили у ЄС і до війни.

Також ми писали, що згідно з дослідженням Національного банку Польщі, більш ніж половина біженців з України, які проживають у Польщі, планують повернутися до України відразу після закінчення війни. Такі настрої виявлено у 56% опитаних біженців, тоді як 19% із них хотіли б залишитись у Польщі на довгий час.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

18:24 Майже 2000 українців долучилися до безоплатних спортивних занять від Фонду Вадима Столара

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB