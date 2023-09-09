Зеленский поручил правительству пересмотреть дни отмечания профессиональных праздников

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Многие профессиональные праздники в Украине приходятся на одни и те же даты. К тому же, есть совпадение профессиональных дней и дней профессиональных дней и дней памяти. Президент Владимир Зеленский обратился к правительству с просьбой пересмотреть такие даты.

Об этом говорится в его видеообращении.

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Почему профессиональные праздники и дни памяти совпадают

"Уже много лет во вторую субботу сентября в нашей стране отмечают свой день одновременно два профессиональных сообщества — это День физической культуры и спорта и День украинского кино", — отметил глава государства.

По его словам, подобных совпадений в нашем календаре немало.

"Есть совпадение профессиональных дней и дней памяти. В частности, в следующем году, в мае, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа совпадает с Днем науки", — пояснил Президент.

По его словам, такие смешения смыслов недопустимы.

"Некоторые профессиональные сообщества отмечают свой день еще по советским лекалам. Некоторые чрезвычайно важные дни памяти и дни украинских достижений вообще не отражены в нашем официальном календаре", — отметил Зеленский.

К тому же, как подчеркнул Президент, некоторые профессиональные сообщества, "чья работа заслуживает и уважения, и внимания", пока не имеют своего профессионального дня.

"Я поручил Правительству Украины соответствующим государственным институтам пересмотреть всю эту систему государственного внимания и обновить ее — справедливо и логично", — сообщил Владимир Зеленский.

К тому же, Президент поздравил тех, кто 9 сентября отмечает День физической культуры и спорта.

"Сегодня я благодарю всех, кто приносит Украине спортивные победы, кто тренирует наших спортсменов, кто учит детей правильной спортивной крепости и сейчас — это чрезвычайно важно — добавляет украинскую спортивную инфраструктуру, соответствующий опыт наш спортивный, опыт физической культуры к новой системе реабилитации, к системе восстановление украинцев и украинок после ранений", — говорится в сообщении.

Не обошли вниманием и работников киноотрасли, которые также в этот день имеют профессиональный праздник.

"И сегодня же, в День украинского кино, я благодарю всех работников, всех работниц нашей киноотрасли за каждое единение эмоций, которое наши люди, взрослые и дети, сейчас чувствуют, смотря украинское кино, украинский сериал, украинскую документалистику. Нация, которая имеет собственное сильное и эмоциональное кино, будет иметь свою уверенную судьбу в этом мире, свои мечты и собственное видение жизни", — поздравил Зеленский.

Напомним президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. В частности, главное внимание на переговорах было сосредоточено на защите сферы энергетики и подготовке к зиме.