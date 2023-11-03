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Зеленский наградил украинских военных, которые празднуют профессиональные дни

3 ноября 2023 16:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский наградил украинских военных, которые празднуют профессиональные дни
Президент Украины Владимир Зеленский и украинский военный. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский наградил военных, которые отмечают профессиональные дни. Речь идет о ракетных войсках и артиллерии, а также инженерных войсках.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Глава государства подчеркнул, что ракетные войска и артиллерия, а также инженерные войска — опора для всех Сил обороны и безопасности Украины.

"Те воины, которые создают надежную базу и для устойчивости защитников Украины, и для продвижения наших подразделений вперед. Знаем это, гордимся этим и благодарим за верную службу Украине!" — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня, 3 ноября, в Украине отмечаются два профессиональных дня — День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск. Президент Владимир Зеленский уже поздравил военных.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал, как украинские защитники героически противостоят российским оккупантам. При этом он отметил, что украинцы не должны забывать, сколько усилий прилагают люди для защиты страны.

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