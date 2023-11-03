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Зеленський нагородив українських військових, які святкують професійні дні

3 листопада 2023 16:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський нагородив українських військових, які святкують професійні дні
Президент України Володимир Зеленський та український військовий. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський нагородив військових, які відзначають професійні дні. Йдеться про ракетні війська та артилерію, а також інженерні війська.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Глава держави наголосив, що ракетні війська та артилерія, а також інженерні війська – опора для всіх Сил оборони та безпеки України.

"Ті воїни, які створюють надійну базу і для стійкості оборонців України, і для просування наших підрозділів уперед. Знаємо це, пишаємося цим і дякуємо за вірну службу Україні!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначаються два професійні дні — День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ. Президент Володимир Зеленський вже привітав військових.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав, як українські захисники героїчно протистоять російським окупантам. При цьому він зазначив, що українці не повинні забувати, скільки зусиль докладають люди для захисту країни.

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