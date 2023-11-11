Зеленский приказал наградить украинцев, которые отметились при обороне Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о государственных наградах для воинов и гражданских, которые отличились при защите Херсонской области. Он также вспомнил, как люди противостояли врагу в городе.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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"Сегодня — годовщина освобождения города Херсона, и я благодарен всем, кто вспоминал, как херсонцы противостояли оккупанту, как ждали возвращения украинского флага и как встречали наших воинов. Спасибо всем, кто сегодня почтил память тех, кто отдал свою жизнь, чтобы Херсон, как и все наше государство, были свободными", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, очень важно помнить, кто и как боролся ради Украины, кто и как спасал жизнь людей и нашего государства. Он также поблагодарил всех, кто хранит эту память об освобождении Херсона и о храбрости херсонцев.

Накануне глава государства подписал указ о государственных наградах для воинов и гражданских, которые отметились при защите Херсонской области.

"Вместе с нашими воинами в этом указе также отмечены работники органов местной власти. Это люди, которые не оставили свои громады, помогали защите от оккупантов, помогали сопротивлению, лечили и лечат", — отметил Зеленский.

Они организовывали помощь тем, кто не мог сам себя обеспечить, спасали детей от депортации и украинцев от российского террора.

"Я благодарю всех вас за вашу храбрость и преданность своей работе и Украине. Спасибо каждому и каждой, кто остается и работает именно там — в громадах вдоль линии фронта", — добавил глава государства.

Напомним, Президент Украины обратился к жителям Херсона в связи с первой годовщиной освобождения города от российских оккупантов. По словам гаранта, Херсон стал городом людей, которые не подчинились вражеской силе.

Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с первой годовщиной освобождения Херсона от российских оккупантов. По словам Залужного, он благодарен воинам и местным жителям за их мужество и стойкость.