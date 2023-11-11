Зеленський наказав нагородити українців, які відзначилися при обороні Херсонської області

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначилися при захисті Херсонської області. Він також згадав, як люди протистояли ворогу в місті.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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"Сьогодні – річниця звільнення міста Херсона, і я вдячний усім, хто згадував, як херсонці протистояли окупанту, як чекали на повернення українського прапора і як зустрічали наших воїнів. Дякую всім, хто сьогодні вшанував пам’ять тих, хто віддав своє життя, щоб Херсон, як і вся наша держава, були вільними", — наголосив Зеленський.

За його словами, дуже важливо пам’ятати, хто і як боровся заради України, хто і як рятував життя людей і нашої держави. Він також подякував усім, хто береже цю пам’ять про визволення Херсона й про хоробрість херсонців.

Напередодні глава держави підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначилися при захисті Херсонської області.

"Разом із нашими воїнами в цьому указі також відзначені працівники органів місцевої влади. Це люди, які не полишили свої громади, допомагали захисту від окупантів, допомагали спротиву, лікували й лікують", — зазначив Зеленський.

Вони організовували допомогу тим, хто не міг сам себе забезпечити, рятували дітей від депортації та українців від російського терору.

"Я дякую всім вам за вашу хоробрість і відданість своїй роботі й Україні. Дякую кожному й кожній, хто залишається й працює саме там — у громадах уздовж лінії фронту", — додав глава держави.

Нагадаємо, Президент України звернувся до жителів Херсона з нагоди перших роковин звільнення міста від російських окупантів. За словами гаранта, Херсон став містом людей, які не підкорилися ворожій силі.

Також ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців із першою річницею звільнення Херсона від російських окупантів. За словами Залужного, він вдячний воїнам та місцевим жителям за їхню мужність та стійкість.