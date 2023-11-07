Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября сменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Так, утвержден новый командующий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины Сергей Лупанчук.

Об этом говорится в указе президента на сайте ОП.

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Как известно, 7 ноября Зеленский подписал указ об обновлении состава Ставки верховного главнокомандующего. Следовательно, должность командующего Сил специальных операций ВСУ занял Сергей Лупанчук после увольнения с этой должности Виктора Хоренко.

"Согласно статье 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Лупанчука Сергея Константиновича — командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины; вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего В.Хоренко", — говорится в указе.

Указ Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 4 ноября Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению главы Минобороны Рустема Умерова.