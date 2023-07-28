Зеленский подписал закон о переносе государственных праздников: что изменится

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в котором изменяются даты государственных праздников в соответствии с новоюлианским церковным календарем. Такое решение было принято 28 июля.

Закон "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" опубликован на сайте Верховной Рады.

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Что изменится

Отмечается, что проект закона депутаты парламента поддержали еще 14 июля, поэтому теперь у праздников будут новые даты.

Новые даты:

25 декабря (вместо 7 января) в Украине будут отмечать Рождество Христово.

15 июля (вместо 28 июля) будут праздновать День Украинской Государственности.

1 октября (вместо 14 октября) — День защитников и защитниц Украины.

В чем заключается законопроект

"Целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января и установление даты празднования Рождества Христова 25 декабря. И, как следствие, перенос дат празднования Дня Украинской Государственности, когда почитается память выдающегося государственника святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, и Дня защитников и защитниц Украины, которое связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы", — отмечают в объяснительной записке.

Напомним, ежегодно 28 июля православные украинцы отмечают одно из важнейших религиозных событий в истории Украины — День крещения Киевской Руси. В 2023 году отмечается 1035-летие крещения Руси.