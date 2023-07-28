Зеленський підписав закон про перенесення державних свят: що зміниться

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, в якому змінюються дати державних свят відповідно з новоюліанським церковним календарем. Таке рішення було ухвалено сьогодні, 28 липня.

Закон "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" опублікували на сайті Верховної Ради.

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Що зміниться

Зазначається, що проєкт закону депутати парламенту підтримали ще 14 липня, тому тепер свята матимуть нові дати.

Нові дати:

25 грудня (замість 7 січня) в Україні будуть відзначати Різдво Христове.

15 липня (замість 28 липня) святкуватимуть День Української Державності.

1 жовтня (замість 14 жовтня) — День захисників і захисниць України.

В чому полягає законопроєкт

"Метою законопроєкту є відмова від російської спадщини нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня. І, як наслідок, перенесення дат святкування Дня Української Державності, коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників і захисниць України, яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці", — зауважують у пояснювальній записці.

Нагадаємо, щороку 28 липня православні українці відзначають одну з найважливіших релігійних подій в історії України — День хрещення Київської Русі. У 2023 році відзначається 1035-річчя хрещення Русі.