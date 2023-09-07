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Зеленский повысил в звании Буданова

7 сентября 2023 14:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский повысил в звании Буданова
Президент Украины Владимир Зеленский и начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 7 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский повысил в звании начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Теперь он генерал-лейтенант.

Об этом говорится в указе №564/2023.

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"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору БУДАНОВУ Кириллу Алексеевичу — начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в указе.

Указ Зеленского №564/2023
Указ Зеленского №564/2023. Фото: скриншот

Начальник ГУР МО был повышен в звании уже во второй раз с начала полномасштабного вторжения России. В 2022 году Буданов получил воинское звание генерал-майора.

Напомним, сегодня, 7 сентября, в Украине отмечают День военной разведки. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уже поздравил своих коллег с праздником.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский поздравил причастных к празднику. Он также опубликовал фото украинских разведчиков.

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