Зеленський підвищив у званні Буданова

Президент України Володимир Зеленський та начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: ОП

Сьогодні, 7 вересня, Президент України Володимир Зеленський підвищив у званні начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Тепер він генерал-лейтенант.

Про це йдеться в указі №564/2023.

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"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору БУДАНОВУ Кирилу Олексійовичу — начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — йдеться в указі.

Указ Зеленського №564/2023. Фото: скриншот

Начальника ГУР МО підвищили у званні вже вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії. У 2022 році Буданов отримав військове звання генерал-майора.

Нагадаємо, сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День воєнної розвідки. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вже привітав своїх колег зі святом.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський привітав причетних до свята. Він також опублікував фото українських розвідників.