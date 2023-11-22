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Зеленский после коррупционного скандала обновил состав Ставки

22 ноября 2023 22:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский после коррупционного скандала обновил состав Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего. Это произошло из-за "коррупции" экс-председателя Государственной службы связи и информации Украины. Теперь Юрий Щиголь выведен из состава Ставки.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего. На сайте Офиса Президента появился соответствующий указ, в котором говорится, что в заседаниях Ставки больше не будет участвовать бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Согласно информации в указе Зеленского, в персональный состав Ставки был введен министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Федорова Михаила Альбертовича — Вицепремьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министра цифровой трансформации Украины; вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Юрия Щиголя", — отмечается в указе.

До этого Зеленский 7 ноября также сменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Так, утвержден новый командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины Сергей Лупанчук.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрию Щиголю и его заместителю Виктору Жоре. В общей сложности в совершении преступлений подозреваются шесть членов организованной группы.

Стало известно, что Юрий Щиголь — владелец криптовалюты почти на 1,5 млн долларов. Во время обысков у него обнаружили еще большую сумму наличных средств в иностранной валюте.

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