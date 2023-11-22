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Зеленський після корупційного скандалу оновив склад Ставки

22 листопада 2023 22:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський після корупційного скандалу оновив склад Ставки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача. Це сталося через "корупцію" ексголови Державної служби зв'язку та інформації України. Відтепер Юрій Щиголь виведений зі складу Ставки.

Про це повідомили в Офісі Президента.

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Зеленський вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача. На сайті Офісу Президента з'явився відповідний указ, у якому йдеться про те, що у засіданнях Ставки більше не братиме участі колишній голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Згідно з інформацією в указі Зеленського, у персональний склад Ставки було введено міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Федорова Михайла Альбертовича — Віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації України; вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Юрія Щиголя", — зазначається в указі.

До цього, Зеленський 7 листопада також змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відтак, затверджений новий командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Сергій Лупанчук.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі. Загалом у вчиненні злочинів підозрюються шість членів організованої групи.

Стало відомо, що Юрій Щиголь — власник криптовалюти на майже 1,5 млн доларів. Під час обшуків у нього знайшли ще велику суму готівкових коштів в іноземній валюті.

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