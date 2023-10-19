Зеленский обсудил с Байденом дальнобойное усиление Украины

Владимир Зеленский. Фото: Telergram

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Он поблагодарил его за предоставление ракет ATACMS.

Об этом глава государства написал в Telegram.

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Что сказал президент

"Провел разговор с президентом США Джозефом Байденом и поблагодарил его за эффективное выполнение наших недавних оборонных договоренностей. Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно применяют их на поле боя", — пишет президент.

Также, по словам Зеленского, они обсудили дальнейшее усиление украинских дальнобойных возможностей. Глава государства также отметил визит в Киев спецпредставительницы США по экономическому восстановлению Пенни Прицкер.

"Благодарил также плодотворный визит спецпредставительницы США, госпожи Пенни Прицкер, во время которого мы начали продуктивные переговоры относительно путей использования замороженных российских активов", — добавляет глава государства.

Формула мира и вступление в ЕС

Также Зеленский рассказал Байдену о недавнем законе о политически значимых лицах, принятом украинским парламентом для продвижения реформ и начала переговоров о вступлении в ЕС. А также отметил визит американского президента в Израиль "в целях поиска мира и защиты жизней гражданских людей".

"Мы также обсудили следующие общие шаги в продвижении Формулы мира. Я приветствовал решение США направить своего представителя на следующую встречу советников на Мальте в конце этого месяца", — подытожил президент Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон об увеличении финансирования оборонного сектора Украины. Также глава государства провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.