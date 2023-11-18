Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский показал необычный подарок, который сделал Монастырский в начале войны arrow

Зеленский показал необычный подарок, который сделал Монастырский в начале войны

18 ноября 2023 15:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский показал необычный подарок, который сделал Монастырский в начале войны
Копия меча Сагайдачного. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава министерства внутренних дел Денис Монастырский, погибший во время авиакатастрофы в Броварах, в начале полномасштабного вторжения сделал подарок президенту Владимиру Зеленскому. Это копия меча гетмана Петра Сагайдачного.

Об этом рассказал Зеленский в документальном фильме "Дневник Монастырского".

Читайте также:

Монастырский сделал подарок Зеленскому в начале войны

"Есть один подарок, который он мне подарил во время войны. Это копия меча гетмана Сагайдачного. Там было написано "во время русско-украинской войны" - это был от него подарок. Такие у нас делают на Западной Украине, мне кажется где-то, а он специально мне заказал его. Он считал, что такой меч должен быть у президента страны, борющейся против российской агрессии", — сказал президент.

На это Зеленский ответил Монастырскому, что придет время, когда удастся вернуть в Украину оригинал этого меча, а он ответил "обязательно".

"Когда мы победим "русских" - обязательно все нам будут привозить оригиналы", — сказал тогда Монастырский.

null
Копия меча Сагайдачного. Фото: скриншот с видео

Денис Монастырский погиб 18 января 2023 в авиакатастрофе в Броварах. Тогда вертолет с руководством МВД упал рядом с детсадом и жилой многоэтажкой, погибли все пассажиры.

В августе было сообщено о подозрении пяти чиновникам ГСЧС, допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Напомним, что 18 ноября в Украине отмечают День сержантов и старшин ВСУ. Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже поздравили военных с праздником.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме