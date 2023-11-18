Зеленский показал необычный подарок, который сделал Монастырский в начале войны

Копия меча Сагайдачного. Фото: скриншот с видео

Глава министерства внутренних дел Денис Монастырский, погибший во время авиакатастрофы в Броварах, в начале полномасштабного вторжения сделал подарок президенту Владимиру Зеленскому. Это копия меча гетмана Петра Сагайдачного.

Об этом рассказал Зеленский в документальном фильме "Дневник Монастырского".

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"Есть один подарок, который он мне подарил во время войны. Это копия меча гетмана Сагайдачного. Там было написано "во время русско-украинской войны" - это был от него подарок. Такие у нас делают на Западной Украине, мне кажется где-то, а он специально мне заказал его. Он считал, что такой меч должен быть у президента страны, борющейся против российской агрессии", — сказал президент.

На это Зеленский ответил Монастырскому, что придет время, когда удастся вернуть в Украину оригинал этого меча, а он ответил "обязательно".

"Когда мы победим "русских" - обязательно все нам будут привозить оригиналы", — сказал тогда Монастырский.

Копия меча Сагайдачного. Фото: скриншот с видео

Денис Монастырский погиб 18 января 2023 в авиакатастрофе в Броварах. Тогда вертолет с руководством МВД упал рядом с детсадом и жилой многоэтажкой, погибли все пассажиры.

В августе было сообщено о подозрении пяти чиновникам ГСЧС, допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Напомним, что 18 ноября в Украине отмечают День сержантов и старшин ВСУ. Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже поздравили военных с праздником.