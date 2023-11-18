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Зеленський показав незвичайний подарунок, який зробив Монастирський на початку війни

18 листопада 2023 15:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський показав незвичайний подарунок, який зробив Монастирський на початку війни
Копія меча Сагайдачного. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Голова міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський, який загинув під час авіакатастрофи у Броварах, на початку повномасштабного вторгнення зробив подарунок президенту Володимиру Зеленському. Це копія меча гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це розповів Зеленський у документальному фільмі "Щоденник Монастирського"

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Монастирський зробив подарунок Зеленському на початку війни

"Є один подарунок, який він мені подарував у час війни. Це копія меча гетьмана Сагайдачного. Там було написано "в час російсько-української війни" — це був від нього подарунок. Такі у нас роблять на Західній Україні, мені здається десь, а він спеціально мені замовив його. Він вважав, що такий меч повинен бути у президента країни, яка бореться проти російської агресії", — сказав президент.

На це Зеленський відповів Монастирському, що прийде час, коли вдасться повернути до України оригінал цього меча, а він відповів "обов'язково". 

"Коли ми переможемо "руських" — обов'язково всі нам будуть привозити оригінали", — сказав тоді Монастирський.

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Копія меча Сагайдачного. Фото: скриншот з відео

Денис Монастирський загинув 18 січня 2023 року в авіакатастрофі у Броварах. Тоді гелікоптер із керівництвом МВС впав поряд із дитсадком та житловою багатоповерхівкою, загинули всі пасажири.

У серпні було повідомлено про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС, допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Нагадаємо, що 18 листопада в Україні відзначають День сержантів і старшин ЗСУ. Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вже привітали військових зі святом.

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