Зеленский поздравил украинских спасателей с профессиональным праздником

Украинский спасатель и Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 17 сентября, в Украине отмечают День спасателя. Президент Владимир Зеленский поздравил причастных с профессиональным праздником.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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День спасателя

Глава государства подчеркнул, что за ежедневной работой работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям уже тысячи спасенных человеческих жизней после российских обстрелов, более 100 тысяч ликвидированных пожаров, а также более 430 тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов.

"Я благодарю всех, кто спасает, за то, что вы даете такой образец — образец самоотверженности и сосредоточенности на интересах государства и людей. С Днем спасателя!" — написал Зеленский.

Президент Украины также опубликовал фотографии украинских спасателей.

Напомним, в воскресенье, 17 сентября, в Украине отмечают День спасателя. Накануне, 15 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский по случаю профессионального праздника наградил работников и работниц ГСЧС государственными наградами.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке Форума оборонных индустрий. По его словам, это будет первое мероприятие, которое состоится уже этой осенью в Украине.

Добавим, в пятницу, 15 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. На переговорах, в частности, обсуждалась ситуация на фронте и собственное производство вооружения.