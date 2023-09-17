Зеленський привітав українських рятівників з професійним святом

Український рятівник та Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначають День рятівника. Президент Володимир Зеленський привітав причетних з професійним святом.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

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День рятівника

Глава держави наголосив, що за щоденною роботою працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій уже тисячі врятованих людських життів після російських обстрілів, понад 100 тисяч ліквідованих пожеж, а також понад 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

"Я дякую всім, хто рятує, за те, що ви даєте такий взірець – взірець самовідданості й зосередженості на інтересах держави та людей. З Днем рятівника!" — написав Зеленський.

Президент України також опублікував світлини українських рятівників.

Нагадаємо, у неділю, 17 вересня, в Україні відзначають День рятівника. Напередодні, 15 вересня, Президент України Володимир Зеленський з нагоди професійного свята нагородив працівників та працівниць ДСНС державними відзнаками.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку Форуму оборонних індустрій. За його словами, це буде перший захід, який відбудеться вже цієї осені в Україні.

Додамо, у п'ятницю, 15 вересня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. На переговорах, зокрема, обговорювали ситуацію на фронті та власне виробництво озброєння.