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Зеленский провел длительное совещание по переговорам о вступлении в ЕС — детали

13 ноября 2023 20:34
обновлено: 20:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский провел длительное совещание по переговорам о вступлении в ЕС — детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительное совещание с дипломатами, членами правительства, представителями Верховной Рады. Речь шла о подготовке к политическому решению Европейского совета о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале. 

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"Провел сегодня длительное совещание с дипломатами, членами правительства, представителями Верховной Рады по подготовке нашего государства к политическому решению Европейского совета о начале переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", — написал он.

По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы получить определенное решение о начале переговоров.

Гарант подчеркнул, что для Украины это принципиально — реализовать все предоставленные рекомендации Еврокомиссии все семь рекомендаций и выполнить необходимый на этом этапе путь в Европейский Союз.

"Провел сегодня несколько совещаний и относительно наших новых международных шагов, которые запланированы на ближайшие недели. Переговоры с лидерами стран-партнеров, новые пакеты поддержки для наших воинов, международная коммуникация Украины. Мы можем и должны обеспечить абсолютно четкий результат: каким бы ни был информационный повестка дня мира, наши партнеры должны нас понимать и слышать украинцев. И это будет", — сказал Президент.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Европейский Союз уже предоставил Украине военную помощь на 27 млрд евро. Там планируют продолжать свою поддержку, потому что война в Украине обостряется.

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