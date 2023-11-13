Зеленський провів тривалу нараду щодо переговорів про вступ до ЄС — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради. Йшлося про підготовку до політичного рішення Європейської ради про початок переговорів про вступ України в ЄС.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

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"Провів сьогодні тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки нашої держави до політичного рішення Європейської ради про початок переговорів про членство України у Євросоюзі", — написав він.

За його словами, зараз йде робота над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів.

Гарант наголосив, що для України це принципово — реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, усі сім рекомендацій, і виконати необхідне на цьому етапі шляху у Європейський Союз.



"Провів сьогодні кілька нарад і щодо наших нових міжнародних кроків, які заплановані на найближчі тижні. Перемовини з лідерами держав-партнерів, нові пакети підтримки для наших воїнів, міжнародна комунікація України. Ми можемо й мусимо забезпечити абсолютно чіткий результат: хоч би яким був інформаційний порядок денний світу, наші партнери мають нас розуміти й чути українців. І це буде", — сказав Президент.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз вже надав Україні військової допомоги на 27 млрд євро. Там планують продовжувати свою підтримку, бо війна в Україні загострюється.