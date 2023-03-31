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Зеленский вместе с главами иностранных государств и правительств посетил Бучу

31 марта 2023 17:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский и иностранные лидеры
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 31 марта, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министрами Хорватии, Словакии, Словении и президентом Молдовы посетил Бучу Киевской области в годовщину ее освобождения от российских оккупантов. Глава государства вручил почетное отличие города-героя.

Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

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"В годовщину освобождения Бучи вместе с главами иностранных государств и правительств почтили память жителей города, погибших во время российской оккупации", — сообщил Зеленский.

Глава государства вручил Буче почетное отличие, символизирующее силу этого города и сложный путь, пройденный украинцами.

"Города, о котором тогда мир еще не знал. Города, о котором с тех пор мир уже не забудет. Мы не дадим забыть. Человеческая порядочность не даст забыть", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский и иностранные лидеры посетили улицу Вокзальную в Буче. 27 февраля прошлого года там бойцы ВСУ уничтожили колонну оккупантов. Захватчики двигались в Киев со стороны Гостомеля.

Он напомнил, что в ходе боевых действий тогда пострадали 215 зданий. Президент Украины также пообщался с 85-летним Григорием Замогильным, который оставался в своем доме во время боевых действий и оккупации Бучи.

"Человечество должно помнить каждый украинский город, каждую улицу, чьи героизм и стойкость дают будущее всем, кто ценит жизнь", — добавил Зеленский.

Напомним, главы правительств Словакии, Словении и Хорватии приехали в Украину. Они примут участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи. В Киев также приехала президент Молдовы Мая Санду.

Также мы писали, что сегодня, 31 марта, премьер-министр Словении Роберт Голоб находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. Они обсудили противодействие агрессии рф и дальнейшее взаимодействие.

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