Зеленский рассказал о предстоящей защите украинского неба от российских ракет

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/ V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Гарант рассказал, как началась эта неделя для Украины.

Он выступил с очередным видеообращением на своей Telegram-странице.

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Зеленский записал видеообращение к украинскому народу, в котором поделился, что новая неделя началась с часового совещания со всеми уровнями управления государством и защитой. Речь идет о правительстве, министрах, ОП. Ему также о ситуации на фронте докладывали главком, руководители ГУР и Службы внешней разведки, глава СБУ, секретарь СНБО, говорит Зеленский.

"Первый вопрос — последствия российских ударов, в том числе ракетных. Только за минувшую ночь, с полуночи до семи утра, удалось сбить 15 российских ракет. Но, к сожалению, не все. Пока не все. Максимально активно работаем с партнерами, чтобы защита нашего неба стал еще более надежным", — заявил Президент.

Также речь шла и об оборонных действиях в воздухе и какой агрессии ждать от России.

"Обсудили на утреннем совещании вероятное поведение врага в ближайшее время, скоординировали наши оборонные шаги. Отдельно — вопросы оружия и снарядов для наших воинов. Также ситуация на пока оккупированной территории и противодействие России. Никакого шанса оккупанту на нашей земле! Врагу – только уничтожение. Слава всем, кто сражается ради Украины! Слава всем, кто защищает и спасает наших людей! Слава Украине!" — сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

А также рассказал, какую именно военную помощь Украина получила от партнеров за неделю.