Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский рассказал о предстоящей защите украинского неба от российских ракет arrow

Зеленский рассказал о предстоящей защите украинского неба от российских ракет

1 мая 2023 22:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский рассказал о предстоящей защите украинского неба от российских ракет
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/ V_Zelenskiy_official
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Гарант рассказал, как началась эта неделя для Украины.

Он выступил с очередным видеообращением на своей Telegram-странице.

Читайте также:

Подробности

Зеленский записал видеообращение к украинскому народу, в котором поделился, что новая неделя началась с часового совещания со всеми уровнями управления государством и защитой. Речь идет о правительстве, министрах, ОП. Ему также о ситуации на фронте докладывали главком, руководители ГУР и Службы внешней разведки, глава СБУ, секретарь СНБО, говорит Зеленский.

"Первый вопрос последствия российских ударов, в том числе ракетных. Только за минувшую ночь, с полуночи до семи утра, удалось сбить 15 российских ракет. Но, к сожалению, не все. Пока не все. Максимально активно работаем с партнерами, чтобы защита нашего неба стал еще более надежным", — заявил Президент.

Также речь шла и об оборонных действиях в воздухе и какой агрессии ждать от России.

"Обсудили на утреннем совещании вероятное поведение врага в ближайшее время, скоординировали наши оборонные шаги. Отдельно вопросы оружия и снарядов для наших воинов. Также ситуация на пока оккупированной территории и противодействие России. Никакого шанса оккупанту на нашей земле! Врагу – только уничтожение. Слава всем, кто сражается ради Украины! Слава всем, кто защищает и спасает наших людей! Слава Украине!" — сказал Зеленский.

 

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

А также рассказал, какую именно военную помощь Украина получила от партнеров за неделю.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас