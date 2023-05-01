Зеленський розповів про майбутній захист українського неба від російських ракет

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/ V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленский звернувся до українців. Гарант розповів, як почався цей тиждень для України.

Він виступив з черговим відеозверненням на своїй Telegram-сторінці.

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Зеленський записав відеозвернення до українського народу, в якому поділився, що новий тиждень почав із годинної наради з усіма рівнями управління державою та захистом. Мова йде про уряд, міністрів, ОП. Йому також про ситуацію на фронті доповідали головком, керівники ГУР і Служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО, каже Зеленський.

"Перше питання — наслідки російських ударів, зокрема ракетних. Лише за минулу ніч, від опівночі до сьомої ранку, вдалося збити 15 російських ракет. Але, на жаль, не всі. Поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим", — заявив Президент.

Також мова йшла і про оборонні дії в повітрі та якої агресії очікувати від Росії.

"Обговорили на вранішній нараді ймовірну поведінку ворога найближчим часом, скоординували наші оборонні кроки. Окремо — питання зброї та снарядів для наших воїнів. Також ситуація на поки що окупованій території та протидія Росії. Жодного шансу окупанту на нашій землі! Ворогу — лише знищення. Слава всім, хто бʼється заради України! Слава всім, хто захищає та рятує наших людей! Слава Україні!" — сказав Зеленський.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

А також розповів, яку саме військову допомогу Україна отримала від партнерів за тиждень.