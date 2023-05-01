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Зеленський розповів про майбутній захист українського неба від російських ракет

1 травня 2023 22:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Зеленський розповів про майбутній захист українського неба від російських ракет
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/ V_Zelenskiy_official
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Президент України Володимир Зеленский звернувся до українців. Гарант розповів, як почався цей тиждень для України.

Він виступив з черговим відеозверненням на своїй Telegram-сторінці.

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Деталі

Зеленський записав відеозвернення до українського народу, в якому поділився, що новий тиждень почав із годинної наради з усіма рівнями управління державою та захистом. Мова йде про уряд, міністрів, ОП. Йому також про ситуацію на фронті доповідали головком, керівники ГУР і Служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО, каже Зеленський.

"Перше питання наслідки російських ударів, зокрема ракетних. Лише за минулу ніч, від опівночі до сьомої ранку, вдалося збити 15 російських ракет. Але, на жаль, не всі. Поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим", — заявив Президент.

Також мова йшла і про оборонні дії в повітрі та якої агресії очікувати від Росії.

"Обговорили на вранішній нараді ймовірну поведінку ворога найближчим часом, скоординували наші оборонні кроки. Окремо  питання зброї та снарядів для наших воїнів. Також ситуація на поки що окупованій території та протидія Росії. Жодного шансу окупанту на нашій землі! Ворогу  лише знищення. Слава всім, хто бʼється заради України! Слава всім, хто захищає та рятує наших людей! Слава Україні!" — сказав Зеленський.

 

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. 

А також розповів, яку саме військову допомогу Україна отримала від партнерів за тиждень. 

 

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