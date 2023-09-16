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Зеленский рассказал о подготовке к Форуму оборонных индустрий

16 сентября 2023 19:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал о подготовке к Форуму оборонных индустрий
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке Форума оборонных индустрий. По его словам, это будет первое мероприятие, которое состоится уже этой осенью в Украине.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Глава государства подчеркнул, что интерес к Форуму очень высок. По его словам, это полностью отражает силу и потенциал Украины, нашу возможность защитить себя и помочь другим странам беречь свободу и международный порядок.

Зеленский рассказал, что уже 86 ведущих оборонных компаний мира — 21 страна — подтвердили свое участие в Форуме.

"Наша задача совершенно очевидна — дать все возможности Украине производить оружие и снаряды, дать современные технологии, чтобы иметь надежную защиту от любых форм агрессии. И, кроме этого, конечно, распространить наш опыт защиты, опыт украинской обороны среди союзников и партнеров", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что мир должен быть сильнее любой угрозы жизни от любых агрессоров или террористов.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал об отмене ограничительных мер по украинской агропродукции. Также он поздравил военных с успехами под Андреевкой.

Также мы писали, что в пятницу, 15 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. На переговорах, в частности, обсуждалась ситуация на фронте и собственное производство вооружения.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский готовится посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке в ближайшее время и, возможно, проведет встречу с американским президентом Джо Байденом. Место предполагаемой встречи между двумя лидерами остается неизвестным, и Белый дом пока не подтвердил детали встречи.  

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