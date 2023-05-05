Зеленский рассказал об усилении помощи для украинских воинов: обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Пресс-служба офиса Президента

Сегодня, 5 мая, в вечернем обращении Владимир Зеленский рассказал о сохранении темпа и силы международной работы. Он сообщил, что в итоге встреч в Хельсинки и Гааге имеем мощное усиление для наших воинов оружием.

Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам Президента Украины, за неделю проведено много разговоров и встреч: Соединенные Штаты и Бахрейн, Нидерланды и Бельгия, Финляндия и Швеция, Норвегия и Дания, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Африканский Союз и Коморские Острова и все многонациональное сообщество доноров и партнеров United24.

"Делаем все, чтобы мир слышал Украину, понимал Украину и помогал Украине, потому что, помогая нам, мир защищает себя. Рад сказать, что в итоге встреч в Хельсинки и в Гааге имеем мощное усиление для наших воинов оружием — на земле, в воздухе и на море. Я благодарю партнеров! Это существенное усиление. Имеем больше прогресса в отношении НАТО и Евросоюза. Имеем больше прогресса в ответственности России за агрессию против нашего государства", — написал Владимир Зеленский.

Кроме этого, он отметил, что выстоять, победить и наказать врага — это общая задача.

"В единстве, каждый день делая Украину сильнее, каждый день добавляя нашему государству новые возможности, дойдем до победы!" — заявил Президент Украины.

Напомним, что на United24 появилось два новых направления, а также присоединились еще пять послов. Гуманитарное разминирование и образование станут новыми направлениями фандрейзинговой платформы.