Зеленский рассказал о своем визите в три области Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Николаевскую область. Фото: ОП

Сегодня, 27 июля, Президент Украины Владимир Зеленский посетил три области Украины. Речь идет о Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

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Визит Зеленского в три области

"Имел честь поздравить сегодня украинских врачей и медицинских сестричек, фронтовых медиков с профессиональным праздником. Наградил лучших. Но благодарен всем — каждому и каждой, кто остается в наших городах и селах, в прифронтовых районах, кто работает на передовой, на ком действительно держится жизнь Украины", — рассказал Зеленский.

Сегодня утром Президент провел заседание Ставки. По его словам, были рассмотрены ключевые вопросы украинской обороны, защиты неба и городов.

Украинский лидер рассказал, что во время визита в Николаев было много вопросов, которые нужно решить для людей. В частности, и в областной больнице. Зеленский поблагодарил врачей из Очакова, которые лечат раненых на фронте защитников.

В Одессе состоялся важный разговор в присутствии министра здравоохранения с командующим Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины Татьяной Остащенко. Они обсудили вопросы, которые остро беспокоят украинских боевых медиков и военных.

"Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу, весь наш юг. И я благодарю всех в мире, кто подключился к этой работе с нами", — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня, 27 июля, в Украине отмечается День медицинского работника. Президент Владимир Зеленский посетил стабилизационный медпункт в Очакове Николаевской области и вручил военным медикам государственные награды.

Также мы писали, что Владимир Зеленский провел выездную ставку в Днепропетровской области. Стороны обсудили динамику на фронтах, прогрессирующие и защитные меры и последние данные от разведки.

Добавим, сегодня, 27 июля, День украинских медицинских работников и работниц. Президент Украины Владимир Зеленский по случаю происшествия записал поздравительное видеообращение.