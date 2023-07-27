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Зеленський розповів про свій візит до трьох областей України

27 липня 2023 23:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів про свій візит до трьох областей України
Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Миколаївську область. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 27 липня, Президент України Володимир Зеленський відвідав три області України. Йдеться про Дніпропетровщину, Миколаївщину та Одещину.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

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Візит Зеленського до трьох областей

"Мав честь привітати сьогодні українських лікарів і медичних сестричок, фронтових медиків із професійним святом. Нагородив найкращих. Але вдячний усім  кожному й кожній, хто залишається в наших містах і селах, у прифронтових районах, хто працює на передовій, на кому дійсно тримається життя України", — розповів Зеленський.

Сьогодні зранку Президент провів засідання Ставки. За його словами, було розглянуто ключові питання української оборони, захисту неба й міст. 

Український лідер розповів, що під час візиту в Миколаїв було багато питань, які потрібно вирішити для людей. Зокрема, і в обласній лікарні. Зеленський подякував лікарям з Очакова, які лікують поранених на фронті захисників. 

В Одесі відбулася важлива розмова в присутності міністра охорони здоровʼя із командувачем Медичних сил Збройних сил України Тетяною Остащенко. Вони обговорили питання, які гостро турбують українських бойових медиків та військових.

"Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу, увесь наш південь. І я дякую всім у світі, хто підключився до цієї роботи з нами", — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, в Україні відзначають День медичного працівника. Президент Володимир Зеленський відвідав стабілізаційний медпункт в Очакові Миколаївської області та вручив військовим медикам державні нагороди.

Також ми писали, що Володимир Зеленський провів виїзну ставку на Дніпропетровщині. Сторони обговорили динаміку на фронтах, прогресуючі та захисні заходи, а також останні дані від розвідки.

Додамо, сьогодні, 27 липня, День українських медичних працівників і працівниць. Президент України Володимир Зеленський з нагоди події записав привітальне відеозвернення.

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