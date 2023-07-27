Зеленський відвідав стабілізаційний медпункт в Очакові, де лікують поранених військових

Зеленський нагороджує військового медика. Фото: president.gov.ua

Сьогодні, 27 липня, в Україні відзначають День медичного працівника. Президент Володимир Зеленський відвідав стабілізаційний медпункт в Очакові Миколаївської області та вручив військовим медикам державні нагороди.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Глава держави розповів, що у цьому медпункті в Очакові отримують допомогу поранені на фронті захисники України. Зеленський особисто вручив військовим медикам державні нагороди.

"Пишаюся всіма, хто захищає державу! Вдячний усім, хто рятує людей!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів виїзну ставку на Дніпропетровщині. Сторони обговорили динаміку на фронтах, прогресуючі та захисні заходи, а також останні дані від розвідки.

Також ми писали, що сьогодні, 27 липня, День українських медичних працівників і працівниць. Президент України Володимир Зеленський з нагоди події записав привітальне відеозвернення.

Додамо, в Україні створять Державний реєстр санкцій. Президент Володимир Зеленський вже підписав відповідний закон.