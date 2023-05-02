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Зеленский в новом обращении рассказал о предстоящем большом пакете санкций

2 мая 2023 20:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский в новом обращении рассказал о предстоящем большом пакете санкций
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Коротко отчитался о сегодняшнем дне и планах на ближайший месяц.

Традиционно глава государства выступил с видеообращением.

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Подробности

Зеленский говорит, что ключевую роль Украина и мир видят в усилении санкций против России и проведении международных мероприятий по поддержке Украины.

"Первое — военный кабинет. Это особая работа с ключевыми командующими и обеспечивающими оборону. Второе — санкции. Провел совещание по усилению санкционных режимов — как наших, украинских, так и совместных с партнерами. Готовим большой санкционный пакет — решение уже в скором времени. Третье — международные мероприятия. Этот май и следующие месяцы будут достаточно активны для Украины в международной плоскости. Будет много переговорной работы, международные мероприятия, которые усилят нашу оборону. Все прорабатываем", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что провел совещание с премьером Денисом Шмыгалем.

"Четвертый — провел совещание с главой правительства Шмыгалем. Координация, подготовка решений. Готовим концептуальные решения безопасности — для развития Украины, нашей инфраструктуры как сейчас, так и после войны", — заявил Зеленский.

 

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо.

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