Зеленський у новому зверненні розповів про майбутній великий пакет санкцій

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Коротко прозвітував про сьогоднішній день та про плани на найближчий місяць.

Традиційно глава держави виступив з відеозверненням.

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Зеленський каже, що ключову роль Україна та світ вбачає у посиленні санкцій проти Росії та проведення міжнародних заходів задля підтримки України.

"Перше — військовий кабінет. Це особлива робота з ключовими командувачами й тими, хто забезпечує оборону. Друге — санкції. Провів нараду щодо посилення санкційних режимів — як наших, українських, так і спільних із партнерами. Готуємо великий санкційний пакет — рішення вже незабаром. Третє — міжнародні заходи. Цей травень і наступні місяці будуть доволі активними для України в міжнародній площині. Буде багато переговорної роботи, міжнародні заходи, які посилять нашу оборону. Все опрацьовуємо", — сказав Зеленський.

Він також додав, що провів нараду із премʼєром Денисом Шмигалем.

"Четверте — провів нараду з главою Уряду Шмигалем. Координація, підготовка рішень. Готуємо концептуальні безпекові рішення — для розвитку України, нашої інфраструктури як зараз, так і після війни", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Канади Джастіном Трюдо.