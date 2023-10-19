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Зеленский в вечернем обращении поблагодарил правительство США за поддержку Украины

19 октября 2023 22:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский в вечернем обращении поблагодарил правительство США за поддержку Украины
Владимир Зеленский. Источник: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и американское правительство за поддержку Украины. Также он упомянул и Формулу мира.

Об этом говорится в вечернем обращении президента.

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Вечернее обращение президента

По словам главы государства, разговор с американским президентом был очень содержательным — союзническим. Также он поблагодарил за поддержку Украины американское правительство.

"Благодарен Президенту Байдену, Конгрессу – обеим партиям – и всему американскому народу за мощную помощь и за лидерство – лидерство, которое помогает объединять мир ради защиты жизни и международного порядка, основанного на правилах. Украинцы знают, насколько важно прочное единство в защите от террора, от агрессии. Единство здесь, в нашей стране. Единство в странах-партнерах, в том числе, и в Америке. Единство мира", — сказал Зеленский.

Также в разговоре главы обоих государств обсудили оборонную поддержку Украины, ведь ракеты ATACMS используются исключительно по российской военной инфраструктуре на территории Украины, согласно договоренностям. Обсуждали также и помощь Украине в следующем году.

"Америка будет поддерживать имплементацию Формулы мира, и я проинформировал Президента Байдена о предстоящей большой международной встрече по Формуле мира, которая состоится на Мальте в этом месяце", — резюмировал президент Украины.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за ракеты ATACMS и за обсуждение дальнобойных возможностей Украины. Ранее он обсуждал такие вопросы с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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