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Зеленский ввел санкции против Азарова, Табачника и других адептов "русского мира"

18 ноября 2023 16:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский ввел санкции против Азарова, Табачника и других адептов "русского мира"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 ноября 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". В санкционном списке, в частности, фамилии Дмитрия Саблина, Дмитрия Святаша, Дмитрия Табачника, Юрия Кота, Николая Азарова, Сергея Аксенова, Олега Царева.

Об этом говорится в указах президента №758/2023 и №759/2023 .

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Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны, введенного в действие этими указами, возлагается на секретаря СНБО. Указ вступает в силу дня опубликования.

В другом приложении к решению СНБО, подписанному президентом, указано еще 100 физических лиц. Кроме того, санкционный список насчитывает 37 юридических лиц, вероятно, причастных к депортациям украинских детей с оккупированных территорий.

В частности, под санкции попала некоммерческая организация "Квартал Луи", основанная нынешней уполномоченной по правам ребенка Российской Федерации Марией Львовой-Беловой, ордер на арест которой в рамках дела о незаконной депортации и перемещении украинских детей был выдан Международным уголовным судом в марте 2023 года.

Санкции вводятся соответственно на 5 и 10 лет.

Ранее мы сообщали, что глава министерства внутренних дел Денис Монастырский, погибший во время авиакатастрофы в Броварах, в начале полномасштабного вторжения сделал подарок президенту Владимиру Зеленскому . Это копия меча гетмана Петра Сагайдачного.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. В своей должности он пробыл год.

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