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Зеленський увів санкції проти Азарова, Табачника та іншим адептів "русского міра"

18 листопада 2023 16:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський увів санкції проти Азарова, Табачника та іншим адептів "русского міра"
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Володимир Зеленський своїми указами увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 листопада 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". У санкційному списку, зокрема, прізвища Дмитра Сабліна, Дмитра Святаша, Дмитра Табачника, Юрія Кота, Миколи Азарова, Сергія Аксьонова, Олега Царьова.

Про це говориться в указах президента №758/2023 та №759/2023.

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Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони, введеного в дію цими указами, покладається на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

В іншому додатку до рішення PНБО, підписаного президентом, вказано ще 100 фізичних осіб. Крім того, санкційний список налічує 37 юридичних осіб, які, ймовірно, причетні до депортацій українських дітей з окупованих територій.

Зокрема, під санкції потрапила некомерційна організація "Квартал Луї", заснована нинішньою уповноваженою з прав дитини Російської Федерації Марією Львовою-Бєловою, ордер на арешт якої в межах справи про незаконну депортацію та переміщення українських дітей був виданий Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року.

Санкції вводяться відповідно на 5 та 10 років.

Раніше ми повідомляли, що голова міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський, який загинув під час авіакатастрофи у Броварах, на початку повномасштабного вторгнення зробив подарунок президенту Володимиру Зеленському. Це копія меча гетьмана Петра Сагайдачного.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Олександра Тарасовського. На своїй посаді він пробув рік.

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