Зеленский в Европе, Китай "на старте", а в Турции "майдан"?: Карасев в эфире Новини.LIVE

Политолог Вадим Карасев в студии Вечер.LIVE. Фото: коллаж Новини.LIVE

Политолог Вадим Карасев посетил студию Вечер.LIVE. Он прокомментировал путешествия Зеленского по Европе, его встречи с президентами стран, оказание военной помощи Украине и не только.

Просмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE.

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Политолог Вадим Карасев вместе с ведущей Ланой Шевчук обсудил темы путешествия Зеленского Европой, его встречи с президентами стран, оказания военной помощи Украине, в том числе ракет дальностью 200 км, поддержку происходящей на фронте Украины в Европе, на чьей стороне Китай, а также о выборах в Турции и удастся ли Эрдогану стать вторично президентом.

Напомним, в понедельник, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию после своих рабочих визитов в Италию, Германию и Францию. Там он уже встретился с премьером страны Риши Сунаком.