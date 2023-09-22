Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский от имени украинского народа получил премию Atlantic Council Global Citizen Awards arrow

Зеленский от имени украинского народа получил премию Atlantic Council Global Citizen Awards

22 сентября 2023 03:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленский от имени украинского народа получил премию Atlantic Council Global Citizen Awards
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во вручении премии Atlantic Council Global Citizen Awards, которой отмечают выдающихся людей, вносящих вклад в улучшение мира.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Читайте также:

Премия Atlantic Council Global Citizen Awards

Наивысшая награда Atlantic Council была присуждена и передана Владимиру Зеленскому в мае текущего года в Киеве. Сейчас в Нью-Йорке состоялась официальная церемония вручения награды.

"Это не моя награда. Эту награду я посвящаю всем украинцам и украинкам в униформе. Я посвящаю эту награду всем нашим детям, которых убили российские террористы. Мы никогда не забудем этого. Я посвящаю эту награду всем родителям, матерям, воспитавшим таких отважных украинских солдат, а также всем учителям, всем врачам, которые не покинули Украину с началом полномасштабной войны",  — сказал Владимир Зеленский на церемонии вручения.

Напомним, США объявили о новой помощи Украине на $325 млн. Речь идет о 128 миллионах долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 миллионах долларов на вооружение и технику.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз