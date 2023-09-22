Зеленский от имени украинского народа получил премию Atlantic Council Global Citizen Awards

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во вручении премии Atlantic Council Global Citizen Awards, которой отмечают выдающихся людей, вносящих вклад в улучшение мира.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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Премия Atlantic Council Global Citizen Awards

Наивысшая награда Atlantic Council была присуждена и передана Владимиру Зеленскому в мае текущего года в Киеве. Сейчас в Нью-Йорке состоялась официальная церемония вручения награды.

"Это не моя награда. Эту награду я посвящаю всем украинцам и украинкам в униформе. Я посвящаю эту награду всем нашим детям, которых убили российские террористы. Мы никогда не забудем этого. Я посвящаю эту награду всем родителям, матерям, воспитавшим таких отважных украинских солдат, а также всем учителям, всем врачам, которые не покинули Украину с началом полномасштабной войны", — сказал Владимир Зеленский на церемонии вручения.

Напомним, США объявили о новой помощи Украине на $325 млн. Речь идет о 128 миллионах долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 миллионах долларов на вооружение и технику.