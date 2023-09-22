Зеленський від імені українського народу отримав премію Atlantic Council Global Citizen Awards

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський узяв участь у врученні премії Atlantic Council Global Citizen Awards, якою відзначають видатних людей, котрі роблять внесок у покращення світу.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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Премія Atlantic Council Global Citizen Awards

Найвищу нагороду Atlantic Council присудили та передали Володимиру Зеленському у травні поточного року в Києві. Зараз у Нью-Йорку відбулась офіційна церемонія вручення відзнаки.

"Це не моя нагорода. Цю нагороду я присвячую всім українцям і українкам в уніформі. Я присвячую цю нагороду всім нашим дітям, яких убили російські терористи. Ми ніколи не забудемо цього. Я присвячую цю нагороду всім батькам, матерям, які виховали таких відважних українських солдатів, а також усім вчителям, усім лікарям, які не покинули Україну з початком повномасштабної війни", — сказав Володимир Зеленський на церемонії вручення.

Нагадаємо, США оголосили про нову допомогу Україні на $325 млн. Йдеться про 128 мільйонів доларів нової допомоги у сфері безпеки, а також 197 мільйонів доларів на озброєння і техніку.