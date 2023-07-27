Зеленский посетил стабилизационный медпункт в Очакове, где лечат раненых военных

Зеленский награждает военного медика. Фото: president.gov.ua

Сегодня, 27 июля, в Украине отмечается День медицинского работника. Президент Владимир Зеленский посетил стабилизационный медпункт в Очакове Николаевской области и вручил военным медикам государственные награды.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Зеленский посетил стабилизационный медпункт

Глава государства рассказал, что в этом медпункте в Очакове получают помощь раненые на фронте защитники Украины. Зеленский лично вручил военным медикам государственные награды.

"Горжусь всеми, кто защищает государство! Благодарен всем, кто спасает людей!" — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел выездную ставку в Днепропетровской области. Стороны обсудили динамику на фронтах, прогрессирующие и защитные меры, а также последние данные разведки.

Также мы писали, что сегодня, 27 июля, День украинских медицинских работников и работниц. Президент Украины Владимир Зеленский по случаю происшествия записал поздравительное видеообращение.

Добавим, в Украине будет создан Государственный реестр санкций. Президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующий закон.