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Зеленский посетил стабилизационный медпункт в Очакове, где лечат раненых военных

27 июля 2023 20:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский посетил стабилизационный медпункт в Очакове, где лечат раненых военных
Зеленский награждает военного медика. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 27 июля, в Украине отмечается День медицинского работника. Президент Владимир Зеленский посетил стабилизационный медпункт в Очакове Николаевской области и вручил военным медикам государственные награды.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Зеленский посетил стабилизационный медпункт

Глава государства рассказал, что в этом медпункте в Очакове получают помощь раненые на фронте защитники Украины. Зеленский лично вручил военным медикам государственные награды.

"Горжусь всеми, кто защищает государство! Благодарен всем, кто спасает людей!" — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел выездную ставку в Днепропетровской области. Стороны обсудили динамику на фронтах, прогрессирующие и защитные меры, а также последние данные разведки.

Также мы писали, что сегодня, 27 июля, День украинских медицинских работников и работниц. Президент Украины Владимир Зеленский по случаю происшествия записал поздравительное видеообращение.

Добавим, в Украине будет создан Государственный реестр санкций. Президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующий закон.

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