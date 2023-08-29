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Зеленский уволил начальника СБУ в Закарпатской области

29 августа 2023 17:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский уволил начальника СБУ в Закарпатской области
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Соответствующий указ опубликовали на сайте ОП.

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Увольнение начальника СБУ в Закарпатской области

"Уволить БОРЗИЛОВА Евгения Викторовича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области", — говорится в указе №548/2023.

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Указ Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Глава государства поблагодарил за всестороннюю помощь, в частности поддержку Украинской Формулы мира. Стороны обсудили будущие соглашения в рамках декларации G7.

Также мы писали, что 29 августа украинцы чтят память героев, отдавших свою жизнь, защищая независимость украинского государства. Президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятии ко Дню памяти защитников Украины.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала полиции третьего ранга главе Департамента патрульной полиции Евгению Жукову на позывной "Маршал".

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