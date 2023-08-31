Зеленский уволил главу Ивано-Франковской РГА, который был пьяным на работе
Сегодня, 31 августа, Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Ивано-Франковской райгосадминистрации Александра Ярощука. В распоряжении главы государства говорится, что чиновник пришел на работу пьяным.
Об этом говорится в распоряжении Владимира Зеленского №152/2023-рп.
Увольнение Ярощука
"Уволить Ярощука Александра Анатольевича с должности главы Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины", — говорится в распоряжении.
Указанный пункт Кодекса законов о труде Украины предусматривает, что с работником можно расторгнуть трудовой договор за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.
Экс-глава Ивано-Франковской райгосадминистрации Александр Ярощук пока не отреагировал на свое увольнение.
Напомним, 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.
Также мы писали, что правительство Украины приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Исполнение обязанностей Председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя Службы Владимира Демчука.