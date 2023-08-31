Зеленський звільнив очільника Івано-Франківської РДА, який був п'яним на роботі

Ексголова Івано-Франківської райдержадміністрації Олександр Ярощук. Фото: google.com

Сьогодні, 31 серпня, Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Івано-Франківської райдержадміністрації Олександра Ярощука. У розпорядженні глави держави йдеться, що посадовець прийшов на роботу п'яним.

Про це йдеться у розпорядженні Володимира Зеленського №152/2023-рп.

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"Звільнити Ярощука Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України", — йдеться у розпорядженні.

Розпорядження Зеленського. Фото: скриншот

Вказаний пункт Кодексу законів про працю України передбачає, що з працівником можна розірвати трудовий договір за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння.

Ексголова Івано-Франківської райдержадміністрації Олександр Ярощук поки не відреагував на своє звільнення.

Нагадаємо, 29 серпня Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

Також ми писали, що уряд України ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.