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Зможуть вільно перетнути кордон: кого з чоловіків стосується

16 травня 2023 18:45
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Деяким чоловікам дозволили виїзд з України — які документи потрібні
Виїзд за кордон під час воєнного стану. Фото: ДПСУ
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

З початку повномасштабного вторгнення в Україні діє воєнний стан. Під час нього військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за кордон. Однак, є певні винятки.

Як розповів адвокат Ігор Дайнеко на сайті B2B Consult, покидати територію країни може військовозобов’язаний, що має дружину з інвалідністю І чи II групи. Таке право передбачено п. 2-1 Постанови КМУ №57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

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Які необхідні документи для перетину кордону 

Правозахисник зазначив, що виїхати з України такі громадяни можуть лише за наявності певних документів (або їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність.

Щоб перетнути кордон при собі необхідно мати: 

 

Які необхідні документи для перетину кордону
Перетин кордону. Фото: Getty Images

Перетин кордону — який є важливий нюанс

За словами Дайнеко, виїхати з України неможливо на підставі довідки до акту МСЕК. 

"Також слід звернути увагу, що для перетину кордону ви можете не звертатися попередньо до ТЦК та СП для отримання відстрочки, оскільки для перетину кордону не потрібно надавати військово-обліковий документ або дозвіл від військкомату на перетин", — сказав адвокат.

Також варто врахувати, що чоловік повинен повернути з-за кордону не пізніше ніж особа, яку він супроводжував.

 

Чи може чоловік, що супроводжує дружину з інвалідністю, виїхати за кордон
Виїзд за кордон. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, ми писали, з якою групою інвалідності можливо виїхати за кордон та які документи необхідно мати. 

Раніше ми повідомляли, чи можуть виключені з військового обліку покинути Україну.

Також ми розповідали, хто з військовозобов'язаних може виїхати за кордон у 2023 році та які документи потрібні для перетину кордону. 

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