Деяким чоловікам дозволили виїзд з України — які документи потрібні

Виїзд за кордон під час воєнного стану. Фото: ДПСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україні діє воєнний стан. Під час нього військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за кордон. Однак, є певні винятки.

Як розповів адвокат Ігор Дайнеко на сайті B2B Consult, покидати територію країни може військовозобов’язаний, що має дружину з інвалідністю І чи II групи. Таке право передбачено п. 2-1 Постанови КМУ №57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Читайте також:

Які необхідні документи для перетину кордону

Правозахисник зазначив, що виїхати з України такі громадяни можуть лише за наявності певних документів (або їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність.

Щоб перетнути кордон при собі необхідно мати:

закордонний паспорт;

свідоцтво про шлюб;

посвідчення, що підтверджує статус (посвідчення інваліда);

пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Перетин кордону. Фото: Getty Images

Перетин кордону — який є важливий нюанс

За словами Дайнеко, виїхати з України неможливо на підставі довідки до акту МСЕК.

"Також слід звернути увагу, що для перетину кордону ви можете не звертатися попередньо до ТЦК та СП для отримання відстрочки, оскільки для перетину кордону не потрібно надавати військово-обліковий документ або дозвіл від військкомату на перетин", — сказав адвокат.

Також варто врахувати, що чоловік повинен повернути з-за кордону не пізніше ніж особа, яку він супроводжував.

Виїзд за кордон. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, ми писали, з якою групою інвалідності можливо виїхати за кордон та які документи необхідно мати.

Раніше ми повідомляли, чи можуть виключені з військового обліку покинути Україну.

Також ми розповідали, хто з військовозобов'язаних може виїхати за кордон у 2023 році та які документи потрібні для перетину кордону.