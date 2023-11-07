Знайте грань — Пташка с "Азовстали" жестко ответила Ирине Фарион

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук "Пташка". Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Екатерина Полищук "Пташка" отреагировала на заявления языковеда Ирины Фарион об украинских защитниках. Военная резко ответила экс-нардепу, а в конце предложила ей проверить сообщение на ошибки и назвать "не патриоткой".

Об этом Екатерина Полищук написала в Instagram.

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"Знайте границу! Мой сознательный выбор — разговаривать на украинском независимо от обстоятельств. Но заявления подобных госпожи фУрион вызывают не желание продвигать украинский, а только сказать и это моя позиция: госпожа фУрион, испачкайте руки священной украинской землей, зловонным порохом и дерьмом, в котором приходится уже десятый год воевать каждому из нас. Проведите здесь хотя бы сутки, прежде чем называть себя патриоткой. ваши слова не стоят и ломаного гроша, на каком бы языке они были", — отметила Пташка.

Скриншот сообщения с интаграмм-страницы украинской военной Екатерины Полищук

Она прокомментировала позицию Фарион и напомнила, что Герои на передовой общаются и на польском, и на белорусском, и на грузинском и других языках.

"Ваша позиция не проукраинская и я считаю вас проектом кремля. Вы — враг, продвигающий ядовитые противные нарративы. Ваша позиция и высказывания — дер*мо. Это говорит вам та, которая в плену разговаривала по-украински. Это говорит, что защищает Украину три года бок о бок с Героями, говорящими на украинском, русском, грузинском, белорусском, польском, десятками диалектов, английском и десятком других языков и говоров", — написала Полищук.

Военная добавила, чтобы языковед также проверила ее ответ на орфографию.

"И еще. Знаете что, госпожа фУрион, заверните свою позицию в мусорный пакетик, прицепите на палочку и идите в с*аку!", — завершила Пташка.

Напомним, что заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин тоже прокомментировал скандальное заявление экс-нардепп Ирины Фарион о русскоязычных военных.