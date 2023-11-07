Знайте межу — Пташка з "Азовсталі" жорстко відповіла Ірині Фаріон

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук "Пташка". Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Катерина Поліщук "Пташка" відреагувала на заяви мовознавиці Ірини Фаріон про українських захисників. Військова різко відповіла екснардепці, а вкінці запропонувала їй перевірити допис на помилки та назвати "не патріоткою".

Про це Катерина Поліщук написала в Instagram.

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"Знайте межу! Мій свідомий вибір — розмовляти українською незалежно від обставин. Але заяви подібних пані фУріон викликають не бажання просувати українську, а лише сказати і це моя позиція: пані фУріон, забрудніть руки священною українською землею, смердючим порохом і лайном, в якому доводиться вже десятий рік воювати кожному з нас. Проведіть тут хоча б добу, перш ніж називати себе патріоткою. ваші слова не вартують і ламаного гроша, якою б мовою вони були", — зазначила Пташка.

Скриншот повідомлення з інтаграм-сторінки української військової Катерини Поліщук

Вона прокоментувала позицію Фаріон та нагадала, що Герої на передовій спілкуються й польською, і білоруською, і грузинською та іншими мовами.

"Ваша позиція не проукраїнська і я вважаю вас проектом кремля. Ви — ворог, що просуває отруйні гидкі наративи. Ваша позиція і вислови — ла*но. Це говорить вам та, яка в полоні розмовляла Українською. Це говорить та, що захищає Україну три роки пліч-о-пліч з Героями які розмовляють українською, російською, грузинською, білоруською, польською, десятками діалектів, англійською та десятком інших мов та говірок", — написала Поліщук.

Військова додала, щоб мовознавиця також перевірила її відповідь на орфографію.

"І ще. Знаєте що, пані фУріон, заверните свою позицию в мусорный пакетик, прицепите на палочку и идите в с*аку!", — завершила Пташка.

Нагадаємо, що заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін теж прокоментував скандальну заяву екснардепки Ірини Фаріон про російськомовних військових.