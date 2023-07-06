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Багатодітні батьки стикнулися з проблемою при виїзді за кордон: у ДПСУ відповіли

6 липня 2023 19:47
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Виїзд багатодітних батьків за кордон — у ДПСУ розповіли, чи є зміни
Українець намагається виїхати за кордон з дитиною. Фото: GettyImages
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Деякі українські чоловіки, які є багатодітними батьками, стикнулися з обмеженнями під час перетину кордону. Прикордонники відмовили у виїзді через недотримання однієї з умов. 

Про це розповіло видання "Інформатор". Журналісти поцікавилися у ДПСУ, чи є якісь зміни або нові правила щодо виїзду за кордон багатодітних батьків.

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Зазначається, що до журналістів Інформатора звернувся анонімний співбесідник, який стикнувся з проблемою на кордоні — йому відмовили у виїзді через те, що вік молодшої дитини становить менше одного року. 

Що з цього приводу кажуть у ДПСУ

У пресслужбі ДПСУ запевнили, що інформація про додаткові обмеження на виїзд з України не відповідає дійсності.

"Діють ті ж обмеження, що і раніше", — підкреслив речник ДПСУ Андрій Демченко.

 

Хто з чоловіків може виїхати за кордон за сімейним станом
Чоловік перетинає кордон. Фото: ДПСУ

Які документи для виїзду за кордон мають бути у багатодітного батька

Оскільки чоловік має підтвердити, що він утримує дітей, то має надати відповідні документи. Документи, що підтверджують факт утримання дітей, можуть різнитись, залежно від конкретних обставин. Такими документами можуть бути як свідоцтва про народження дітей, так і відповідні судові рішення.

Зазвичай, це мають бути такі папери: 

  • свідоцтва про народження;
  • свідоцтво про шлюб;
  • рішення суду про розірвання шлюбу;
  • рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сімʼї.

Можна також показати нотаріально засвідчені копії.

А щодо чоловіків, які самостійно виховують дитину до 18 років, то їм теж дозволено виїжджати за кордон.

У такому разі прикордонникам треба показати:

  • свідоцтво про народження;
  • свідоцтво про смерть матері;
  • рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;
  • документ, що підтверджує визнання матері, яка зникла безвісти;
  • документи про оголошення матері померлою.

 

Які документи для виїзду за кордон мають бути у багатодітного батька
Прикордонниця перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Хто з чоловіків може виїхати за кордон за сімейним станом

Виїхати за кордон мають право чоловіки, які: 

  • є опікунами, усиновлювачами неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю; 
  • виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • є батьками одинаками, які самостійно виховують дитину/дітей до 18 років; 
  • є опікунами осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, ― один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення; 
  • мають повнолітню дитину з інвалідністю І чи ІІ групи; 
  • здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України. 

Раніше ми писали, чи можуть жінки-медики виїхати за кордон влітку 2023 року. 

Нагадаємо, ми розповідали, хто з українських чоловіків може перетинати кордон влітку 2023 року.

Також ми повідомляли, чи мають право військовозобов'язані чоловіки виїхати за кордон на лікування під час війни.

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