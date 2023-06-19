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Хто з українських чоловіків може перетинати кордон влітку 2023 року: список

19 червня 2023 12:15
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Виїзд чоловіків за кордон влітку 2023 — хто має право — список
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжили до 18 серпня 2023 року. А отже військовозобов'язані чоловіки, за деякими винятками, не можуть виїхати за межі країни. 

Кому дозволено виїжджати за кордон цього літа, розповідаємо далі в матеріалі. 

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За даними Державної прикордонної служби України (ДПСУ) наступні підстави дозволяють військовозобов'язаним перетинати кордон: 

1. Сімейні обставини

 

  • наявність трьох та більше дітей до 18 років;
  • виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;
  • батько одинак, який самостійно виховує дитину/дітей до 18 років; 
  • опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю; 
  • опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, ― один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення; 
  • за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи; 
  • особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України. 

Варто зазначити, що військовозобов'язаний має право виїжджати з країни, якщо його родичі чи рідні дружини потребують постійного догляду, вони разом проживають і чоловік забезпечує цього члена сім'ї. Також, якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи. 

 

Кому дозволено виїжджати за кордон цього літа
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

2. За станом здоров'я

  • особи з інвалідністю І-ІІІ групи;
  • особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування та отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання; 
  • особи зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;
  • особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців (такі особи мають повернутися з-за кордону не пізніше встановленого терміну 6 місяців для повторного проходження ВЛК). 

3. Професія 

  • працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду; 
  • спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах; 
  • члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання; 
  • діячі культури для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені; 
  • працівники залізничного транспорту; 
  • авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання; 
  • водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу; 
  • водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів.

Щоб виїхати за кордон за однією з цих обставин, військовозобов'язаний обов'язково повинен мати при собі документи, які це підтверджують. 

Важливо: слід врахувати, що остаточне рішення про дозвіл на виїзд з України приймають прикордонники підрозділу, який перевіряє документи громадянина. 

 

Яким категоріям українців у червні 2023 року дозволено виїжджати за кордон
Перевірка документів на кордоні. Фото: google.com

Раніше ми розповідали, у яких випадках українські чоловіки можуть оскаржити відмову прикордонників на виїзд за кордон. 

Нагадаємо, ми писали, хто з заброньованих працівників має право виїжджати з країни під час війни. 

Також ми повідомляли, чи мають право військовозобов'язані чоловіки виїхати за кордон на лікування під час війни.

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