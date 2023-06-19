Виїзд чоловіків за кордон влітку 2023 — хто має право — список

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжили до 18 серпня 2023 року. А отже військовозобов'язані чоловіки, за деякими винятками, не можуть виїхати за межі країни.

Кому дозволено виїжджати за кордон цього літа, розповідаємо далі в матеріалі.

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За даними Державної прикордонної служби України (ДПСУ) наступні підстави дозволяють військовозобов'язаним перетинати кордон:

1. Сімейні обставини

наявність трьох та більше дітей до 18 років;

виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;

батько одинак, який самостійно виховує дитину/дітей до 18 років;

опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, ― один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення;

за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

Варто зазначити, що військовозобов'язаний має право виїжджати з країни, якщо його родичі чи рідні дружини потребують постійного догляду, вони разом проживають і чоловік забезпечує цього члена сім'ї. Також, якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

2. За станом здоров'я

особи з інвалідністю І-ІІІ групи;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування та отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;

особи зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців (такі особи мають повернутися з-за кордону не пізніше встановленого терміну 6 місяців для повторного проходження ВЛК).

3. Професія

працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;

діячі культури для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів.

Щоб виїхати за кордон за однією з цих обставин, військовозобов'язаний обов'язково повинен мати при собі документи, які це підтверджують.

Важливо: слід врахувати, що остаточне рішення про дозвіл на виїзд з України приймають прикордонники підрозділу, який перевіряє документи громадянина.

Перевірка документів на кордоні. Фото: google.com

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